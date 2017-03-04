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Две стюардессы получили условные сроки за фото спящего пилота
05.03.2017 18:24 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 мар — Sputnik. Два стюардессы одной из эмиратских авиакомпаний получили условные сроки по 6 месяцев каждая за то, что сделали фотографии спящего во время полета коллеги без его ведома, сообщает издание Khaleej Times.
© Sputnik Максим Блинов
Стюардессы во время рейса из Абу-Даби в Южную Африку сделали фото спящего коллеги и показали его руководству компании, после чего мужчина был уволен за неисполнение своих обязанностей. Обиженный пилот подал ответный иск о нарушении его частной жизни.
Суд признал женщин виновных в том, что они нарушили частную жизнь их коллеги и приговорил к полугоду заключения каждую. Однако апелляционный суд Абу-Даби заменил реальные сроки на условные.
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Девушки хотели наказать нерадивого коллегу, но он подал иск в суд о вмешательстве в личную жизнь и выиграл дело.
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