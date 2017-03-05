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Байкер сбил девушку в Пружанах, врезался в бордюр и погиб
06.03.2017 08:46 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 мар – Sputnik. Мотоциклист погиб в Пружанах в результате ДТП: молодой человек сбил девушку на пешеходном переходе, а затем врезался в бордюр, сообщили Sputnik в УГАИ УВД Брестского облисполкома.
© Фото: УГАИ УВД Брестского облисполкома
Авария в райцентре произошла в пятницу 4 марта около 22:05 на улице Советской.
"Молодой человек, не имея прав, управляя мотоциклом марки Yamaha при обгоне автомобиля, совершил наезд на 22-летнюю девушку, которая переходила проезжую часть по пешеходному переходу", – сказали в ГАИ.
Там также сообщили, что после наезда мотоциклист упал и ударился о бордюрный камень, получив тяжелую травму, от которой скончался на месте.
По данным инспекции, пострадавший пешеход в тяжелом состоянии с переломом обеих ног была доставлена в Пружанскую центральную районную больницу. В настоящее время по факту ДТП сотрудники ГАИ проводят проверку.
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Девушка-пешеход получила в ДТП переломы обеих ног и была доставлена в Пружанскую центральную районную больницу.
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