МИНСК, 6 мар – Sputnik. Мотоциклист погиб в Пружанах в результате ДТП: молодой человек сбил девушку на пешеходном переходе, а затем врезался в бордюр, сообщили Sputnik в УГАИ УВД Брестского облисполкома.



© Фото: УГАИ УВД Брестского облисполкома Байкер вылетел в кювет в Пружанском районе – пострадала девушка

Авария в райцентре произошла в пятницу 4 марта около 22:05 на улице Советской.

"Молодой человек, не имея прав, управляя мотоциклом марки Yamaha при обгоне автомобиля, совершил наезд на 22-летнюю девушку, которая переходила проезжую часть по пешеходному переходу", – сказали в ГАИ.

Там также сообщили, что после наезда мотоциклист упал и ударился о бордюрный камень, получив тяжелую травму, от которой скончался на месте.

По данным инспекции, пострадавший пешеход в тяжелом состоянии с переломом обеих ног была доставлена в Пружанскую центральную районную больницу. В настоящее время по факту ДТП сотрудники ГАИ проводят проверку.