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Два рыбака провалились под лед в Березовском районе

06.03.2017 08:21 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 6 мар – Sputnik. Двое мужчин были госпитализированы в Березовском районе после того, как провалились под лед во время зимней рыбалки, сообщили Sputnik в МЧС Беларуси.

Два рыбака провалились под лед в Березовском районе
© Фото: МЧС Беларуси
Выходить на лед запретили в Минской области с 1 марта

Оба инцидента были зафиксированы спасателями в субботу 4 марта. Первый мужчина едва не утонул на водохранилище Селец – его из полыньи в 350 метрах от берега достали прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС. Пенсионер с общим переохлаждением организма был доставлен в реанимацию Березовской центральной районной больницы.

В тот же день работники МЧС спасли на озере Черном, находящемся возле деревни Хрисо, еще одного рыбака – мужчина провалился под лед в 300 метрах от берега. Спасенный был также помещен в реанимационное отделение Березовской ЦРБ.

 
Теги: Минск
 
 
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Пострадавших поместили в реанимацию Березовской ЦРБ с диагнозом общее переохлаждение организма.

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