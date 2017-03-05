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Два рыбака провалились под лед в Березовском районе
06.03.2017 08:21 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 мар – Sputnik. Двое мужчин были госпитализированы в Березовском районе после того, как провалились под лед во время зимней рыбалки, сообщили Sputnik в МЧС Беларуси.
© Фото: МЧС Беларуси
Оба инцидента были зафиксированы спасателями в субботу 4 марта. Первый мужчина едва не утонул на водохранилище Селец – его из полыньи в 350 метрах от берега достали прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС. Пенсионер с общим переохлаждением организма был доставлен в реанимацию Березовской центральной районной больницы.
В тот же день работники МЧС спасли на озере Черном, находящемся возле деревни Хрисо, еще одного рыбака – мужчина провалился под лед в 300 метрах от берега. Спасенный был также помещен в реанимационное отделение Березовской ЦРБ.
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Пострадавших поместили в реанимацию Березовской ЦРБ с диагнозом общее переохлаждение организма.
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