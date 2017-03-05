МИНСК, 6 мар – Sputnik. Двое мужчин были госпитализированы в Березовском районе после того, как провалились под лед во время зимней рыбалки, сообщили Sputnik в МЧС Беларуси.



© Фото: МЧС Беларуси Выходить на лед запретили в Минской области с 1 марта

Оба инцидента были зафиксированы спасателями в субботу 4 марта. Первый мужчина едва не утонул на водохранилище Селец – его из полыньи в 350 метрах от берега достали прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС. Пенсионер с общим переохлаждением организма был доставлен в реанимацию Березовской центральной районной больницы.

В тот же день работники МЧС спасли на озере Черном, находящемся возле деревни Хрисо, еще одного рыбака – мужчина провалился под лед в 300 метрах от берега. Спасенный был также помещен в реанимационное отделение Березовской ЦРБ.