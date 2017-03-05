МИНСК, 6 мар – Sputnik. Лайнер индийской авиакомпании SpiceJet произвел вынужденную посадку из-за плохого запаха из носового туалета, проникавшего в пилотскую кабину, сообщило издание Hindustan Times .

Самолет Boeing 737 с 184 пассажирами выполнял рейс из Бангалора в Дели, но из-за экстренной ситуации на борту сделал вынужденную посадку в Хайдарабаде.

"Самолет SpiceJet, выполнявший рейс SG 192 из Бангалора в Дели, был вынуждено перенаправлен в Хайдарабад из-за очень плохого запаха из туалета, проникавшего в кабину пилотов", – цитирует издание представителя компании.

Он при этом не уточнил, чем была вызвана экстренная ситуация на борту. В аэропорту Хайдарабада туалет и кабину пилотов тщательно прочистили и провентилировали. В Дели борт прилетел с часовой задержкой.