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Самолет в Индии экстренно сел из-за "очень плохого запаха" из туалета

06.03.2017 09:04 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 6 мар – Sputnik. Лайнер индийской авиакомпании SpiceJet произвел вынужденную посадку из-за плохого запаха из носового туалета, проникавшего в пилотскую кабину, сообщило издание Hindustan Times.

Самолет Boeing 737 с 184 пассажирами выполнял рейс из Бангалора в Дели, но из-за экстренной ситуации на борту сделал вынужденную посадку в Хайдарабаде.

"Самолет SpiceJet, выполнявший рейс SG 192 из Бангалора в Дели, был вынуждено перенаправлен в Хайдарабад из-за очень плохого запаха из туалета, проникавшего в кабину пилотов", – цитирует издание представителя компании.

Он при этом не уточнил, чем была вызвана экстренная ситуация на борту. В аэропорту Хайдарабада туалет и кабину пилотов тщательно прочистили и провентилировали. В Дели борт прилетел с часовой задержкой.

 
Теги: Минск
 
 
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В аэропорту Хайдарабада туалет и кабину пилотов тщательно прочистили и провентилировали.

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