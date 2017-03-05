МИНСК, 6 мар – Sputnik. Водитель грузового автомобиля МАЗ получил травмы в результате столкновения с дизельным поездом, сообщили Sputnik в понедельник в Минском областном УМЧС.



© Фото: УГАИ УВД Брестского облисполкома Байкер сбил девушку в Пружанах, врезался в бордюр и погиб

Авария произошла накануне утром на железнодорожной станции "Тимковичи".

"На регулируемом переезде, оборудованном звуковой и световой сигнализацией, произошло столкновение грузовика МАЗ" с пассажирским дизелем "Барановичи – Слуцк", в составе которого было пять вагонов", – сказали в МЧС.

По данным спасателей, ранения получил водитель МАЗа – он с травмами различной степени тяжести был доставлен в хирургическое отделение ЦРБ.

В МЧС уточнили, что машинист и пассажиры (17 человек) не пострадали, задержка в движении поезда составила 50 минут.