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Пассажирский дизельный поезд врезался в молоковоз в Копыльском районе

06.03.2017 09:39 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 6 мар – Sputnik. Водитель грузового автомобиля МАЗ получил травмы в результате столкновения с дизельным поездом, сообщили Sputnik в понедельник в Минском областном УМЧС.

Пассажирский дизельный поезд врезался в молоковоз в Копыльском районе
© Фото: УГАИ УВД Брестского облисполкома
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Авария произошла накануне утром на железнодорожной станции "Тимковичи". 

"На регулируемом переезде, оборудованном звуковой и световой сигнализацией, произошло столкновение грузовика МАЗ" с пассажирским дизелем "Барановичи – Слуцк", в составе которого было пять вагонов", – сказали в МЧС.

По данным спасателей, ранения получил водитель МАЗа – он с травмами различной степени тяжести был доставлен в хирургическое отделение ЦРБ. 

В МЧС уточнили, что машинист и пассажиры (17 человек) не пострадали, задержка в движении поезда составила 50 минут.

 
Теги: Минск
 
 
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Машинист и 17 пассажиров не пострадали, задержка в движении поезда составила 50 минут.

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