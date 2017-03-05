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Суд о заказном убийстве в Минске: ожидаются два смертных приговора
06.03.2017 09:52 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 мар – Sputnik. Минский городской суд огласит в понедельник приговор о двойном заказном убийстве на улице Алибегова в Минске, обвиняемыми проходят три человека, в числе которых молодая женщина.
© Sputnik / Анна Нефедова
На минувшей неделе прокурор запросил для двух обвиняемых в убийстве трех человек с особой жестокостью – Александра Жильникова и Вячеслава Сухарко – исключительную меру наказания, для минчанки Алины Шульгановой, которая "заказала" своего бывшего мужчину и его новую любовницу, 15 лет лишения свободы.
"6 марта в 14:00 судебная коллегия по уголовным делам Минского городского суда огласит судебное постановление по уголовному делу в отношении обвиняемых по данному делу", – сообщила Sputnik в понедельник помощник председателя Мингорсуда Анастасия Шильвян.
Как ранее сообщал Sputnik,
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Минчанка, которая обвиняется в том, что наняла убийц для своего бойфренда и его новой любовницы, попросила суд не лишать ее свободы.
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