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Суд о заказном убийстве в Минске: ожидаются два смертных приговора

06.03.2017 09:52 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 6 мар – Sputnik. Минский городской суд огласит в понедельник приговор о двойном заказном убийстве на улице Алибегова в Минске, обвиняемыми проходят три человека, в числе которых молодая женщина.

Суд о заказном убийстве в Минске: ожидаются два смертных приговора
© Sputnik / Анна Нефедова
Дело о заказном убийстве: прокурор просит расстрелять двух обвиняемых

На минувшей неделе прокурор запросил для двух обвиняемых в убийстве трех человек с особой жестокостью – Александра Жильникова и Вячеслава Сухарко – исключительную меру наказания, для минчанки Алины Шульгановой, которая "заказала" своего бывшего мужчину и его новую любовницу, 15 лет лишения свободы. 

"6 марта в 14:00 судебная коллегия по уголовным делам Минского городского суда огласит судебное постановление по уголовному делу в отношении обвиняемых по данному делу", – сообщила Sputnik в понедельник помощник председателя Мингорсуда Анастасия Шильвян. 

Как ранее сообщал Sputnik, тела мужчины и женщины с многочисленными ножевыми ранениями были обнаружены в квартире многоэтажки по улице Алибегова в конце декабря прошлого года. Милиция задержала двоих подозреваемых, в ходе следствия выяснилось, что они были наняты бывшей подругой убитого за пять миллионов неденоминированных рублей. В ходе следствия выяснилось, что за день до произошедшего на Алибегова они убили минчанина с особой жестокостью.

 
Теги: Минск
 
 
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Минчанка, которая обвиняется в том, что наняла убийц для своего бойфренда и его новой любовницы, попросила суд не лишать ее свободы.

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