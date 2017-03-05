МИНСК, 6 мар – Sputnik. Минский городской суд огласит в понедельник приговор о двойном заказном убийстве на улице Алибегова в Минске, обвиняемыми проходят три человека, в числе которых молодая женщина.



© Sputnik / Анна Нефедова Дело о заказном убийстве: прокурор просит расстрелять двух обвиняемых

На минувшей неделе прокурор запросил для двух обвиняемых в убийстве трех человек с особой жестокостью – Александра Жильникова и Вячеслава Сухарко – исключительную меру наказания, для минчанки Алины Шульгановой, которая "заказала" своего бывшего мужчину и его новую любовницу, 15 лет лишения свободы.

"6 марта в 14:00 судебная коллегия по уголовным делам Минского городского суда огласит судебное постановление по уголовному делу в отношении обвиняемых по данному делу", – сообщила Sputnik в понедельник помощник председателя Мингорсуда Анастасия Шильвян.

Как ранее сообщал Sputnik, тела мужчины и женщины с многочисленными ножевыми ранениями были обнаружены в квартире многоэтажки по улице Алибегова в конце декабря прошлого года. Милиция задержала двоих подозреваемых, в ходе следствия выяснилось, что они были наняты бывшей подругой убитого за пять миллионов неденоминированных рублей. В ходе следствия выяснилось, что за день до произошедшего на Алибегова они убили минчанина с особой жестокостью.