МИНСК, 6 мар – Sputnik. Сотрудники милиции задержали в Гродно мужчину, который подозревается в убийстве местного жителя на дискотеке "Кому за 30", сообщили Sputnik в УВД Гродненского облисполкома.

Инцидент произошел в областном центре в ночь с пятницы на субботу: между двумя компаниями на улице случилась потасовка, которую разняли охранники дискотеки.

"Позже перепалка продолжилась уже в фойе здания, однако была она чисто словесной. И в тот момент, когда никто из участников не ожидал, что начнется драка, мужчина нанес сильный удар кулаком в голову 46-летнему гражданину", – сказали в УВД.

Там также сообщили, что от удара гродненец упал на пол и ударился головой. Пострадавший скончался в течении десяти минут.

В настоящее время мужчина, подозреваемый в совершении преступления, задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 147 Уголовного кодекса Беларуси (умышленное причинение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть).