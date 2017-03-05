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Дискотека "Кому за 30" в Гродно закончилась убийством

06.03.2017 10:27 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 6 мар – Sputnik. Сотрудники милиции задержали в Гродно мужчину, который подозревается в убийстве местного жителя на дискотеке "Кому за 30", сообщили Sputnik в УВД Гродненского облисполкома.

Дискотека "Кому за 30" в Гродно закончилась убийством
© Pixabay.com
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Инцидент произошел в областном центре в ночь с пятницы на субботу: между двумя компаниями на улице случилась потасовка, которую разняли охранники дискотеки. 

"Позже перепалка продолжилась уже в фойе здания, однако была она чисто словесной. И в тот момент, когда никто из участников не ожидал, что начнется драка, мужчина нанес сильный удар кулаком в голову 46-летнему гражданину", – сказали в УВД.

Там также сообщили, что от удара гродненец упал на пол и ударился головой. Пострадавший скончался в течении десяти минут. 

В настоящее время мужчина, подозреваемый в совершении преступления, задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 147 Уголовного кодекса Беларуси (умышленное причинение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть).

 
Теги: Гомель, Гродно
 
 
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От неожиданного удара гродненец упал на пол и ударился головой, пострадавший скончался в течение десяти минут.

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