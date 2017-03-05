МИНСК, 6 мар – Sputnik. Главное следственное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело в отношении 12 жителей Витебской области, которые подозреваются в незаконном перемещении сигарет белорусского производства на территорию Евросоюза, сообщили в СК.

Дело возбудили на основании материалов проверки, которую проводили сотрудниками Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД.

"Было установлено, что данная организованная группа за полтора года незаконно переправила по железной дороге в Латвию свыше 39 тысяч пачек белорусских сигарет на общую сумму более 37 тысяч рублей", – сообщили Sputnik в понедельник в СК.

Раскрытие преступления шло в тесном взаимодействии ГУБОПиК МВД с сотрудниками Главного управления Государственной пограничной охраны Латвийской Республики.

В СК рассказали, что незаконным перемещением белорусских сигарет через таможенную границу Евразийского экономического союза подозреваемые занимались с июня 2015 года по февраль 2017 года. Роль каждого участника группы была строго регламентирована. Так, несколько человек прямо на ходу запрыгивали в вагоны с углем белорусских грузовых поездов, следующих в Латвию. Там они закапывали коробки с сигаретами, а затем покидали движущийся состав.