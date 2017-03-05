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Лунинецкие дети отравились на оздоровлении в Сочи

06.03.2017 12:04 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 6 мар – Sputnik. Группа детей из Лунинецкого района вернулась в Беларусь с пищевым отравлением после оздоровления в Сочи, сообщил в понедельник портал "Медиа-Полесье".

Лунинецкие дети отравились на оздоровлении в Сочи
© Sputnik / Виктор Толочко
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В группе детей, отправленных на оздоровление в сочинский санаторий "Беларусь", были 38 человек в возрасте от 11 до 16 лет. В минувшую пятницу они выехали из Сочи домой, однако еще до прибытия поезда некоторым стало плохо.

"В поезде и другие дети пожаловались на недомогание. С детьми находились три педагога. При посадке в поезд группу сопровождал врач санатория, а затем, по пути следования, подсаживались врачи-инфекционисты. Дети осматривались, им оказывалась медицинская помощь", – сообщила изданию начальник Лунинецкого отдела образования, спорта и туризма Наталья Тельпук.

Также известно, что в санатории детям выдали сухпайки, однако пакеты не распаковывали до того, как им стало плохо. Сейчас сухпайки изъяты российской санслужбой. 

"По пути следования от Гомеля до Лунинца клинических проявлений у детей выявлено не было. По приезду в Микашевичи и Лунинец детей обследовал врач-инфекционист", – подчеркнула Тельпук.

После приезда группы врачи произвели забор материала на кишечно-вирусные инфекции. По результатам анализов, у детей клинических проявлений нет, двум несовершеннолетним рекомендован домашний режим.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Некоторым несовершеннолетним стало плохо прямо на вокзале во время ожидания поезда из Сочи в Лунинец.

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