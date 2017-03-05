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Нашелся экс-депутат Мингорсовета, которого искали кредиторы

06.03.2017 11:55 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 6 мар – Sputnik. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении бывшего заместителя председателя администрации Партизанского района Минска, экс-депутата Мингорсовета Николая Петрамовича, сообщили в СК.

Нашелся экс-депутат Мингорсовета, которого искали кредиторы
© Sputnik / Виктор Толочко
Кредиторы ищут исчезнувшего с их деньгами экс-депутата Мингорсовета

Информация о том, что Петрамовича ищут кредиторы, появилась в СМИ в начале декабря 2016 года. Потерпевшие сначала пытались сами установить, куда исчез должник, а после безуспешных поисков обратились в правоохранительные органы. ГУВД Минска начало проверку по факту исчезновения мужчины. 

"Бывший зампред главы администрации Партизанского района Минска задержан, с его участием проводятся следственные действия", – сообщил Sputnik в понедельник официальный представитель УСК по Минску Алексей Климович. 

По его словам, в отношении Петрамовича возбуждено уголовное дело. 

В начале зимы 2016 года в ряде СМИ появилась информация о том, что граждане, у которых Петрамович занял деньги, а затем исчез, написали заявления в милицию. Ни ГУВД и СК не сообщают, о каких суммах идет речь. Также правоохранительные органы не раскрывают подробности задержания экс-чиновника.

 
Теги: Минск
 
 
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В правоохранительных органах пока не сообщают подробности задержания экс-чиновника, а также информацию о суммах, которые пытаются вернуть кредиторы.

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