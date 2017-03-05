МИНСК, 6 мар – Sputnik. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении бывшего заместителя председателя администрации Партизанского района Минска, экс-депутата Мингорсовета Николая Петрамовича, сообщили в СК.



© Sputnik / Виктор Толочко Кредиторы ищут исчезнувшего с их деньгами экс-депутата Мингорсовета

Информация о том, что Петрамовича ищут кредиторы, появилась в СМИ в начале декабря 2016 года. Потерпевшие сначала пытались сами установить, куда исчез должник, а после безуспешных поисков обратились в правоохранительные органы. ГУВД Минска начало проверку по факту исчезновения мужчины.

"Бывший зампред главы администрации Партизанского района Минска задержан, с его участием проводятся следственные действия", – сообщил Sputnik в понедельник официальный представитель УСК по Минску Алексей Климович.

По его словам, в отношении Петрамовича возбуждено уголовное дело.

В начале зимы 2016 года в ряде СМИ появилась информация о том, что граждане, у которых Петрамович занял деньги, а затем исчез, написали заявления в милицию. Ни ГУВД и СК не сообщают, о каких суммах идет речь. Также правоохранительные органы не раскрывают подробности задержания экс-чиновника.