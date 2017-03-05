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Нетрезвая минчанка метко попала из окна бутылкой шампанского в авто

06.03.2017 12:35 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 6 мар – Sputnik. Молодая минчанка за совершение хулиганских действий задержана в столице – 30-летняя женщина, находясь в пьяном виде, повредила стоящую под ее окнами автомашину брошенной бутылкой из-под шампанского, рассказали в Центральном РУВД Минска.

Нетрезвая минчанка метко попала из окна бутылкой шампанского в авто
© flickr.com/ Eden, Janine and Jim
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"В милицию обратился владелец автомашины Mitsubishi Colt, который рассказал, что приехал домой, припарковал авто во дворе. Когда вошел в квартиру, услышал, что сработала сигнализация. Выйдя на улицу, мужчина увидел, что в его автомашине разбито лобовое стекло, а рядом лежит бутылка из-под шампанского", – рассказала официальный представитель Центрального РУВД Минска Татьяна Обозная.

Прибывший наряд милиции выяснил, что бутылку из окна своей квартиры выбросила жительница дома. Женщина пояснила, что пила шампанское, когда ей позвонил муж и сказал, что возвращается домой. По словам виновницы происшествия, она испугалась, что из-за алкоголя может возникнуть конфликт и выбросила бутылку в окно.

Центральный районный отдел Следственного комитета возбудил по данному факту уголовное дело. Если вина женщины будет доказана, женщине может грозить до трех лет лишения свободы.

 
Теги: Минск
 
 
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Женщина пила шампанское, когда ей позвонил муж и сказал, что возвращается домой, испугавшись гнева супруга, жительница Минска решила избавиться от бутылки.

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