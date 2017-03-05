Гибелью мужчины завершилась дискотека «Кому за 30» в областном центре. Все произошло в ночь с пятницы на субботу по улице Поповича в Гродно возле торгового колледжа, сообщает пресс-служба УВД Гродненского облисполкома.



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«У двух компаний нашлись спорные вопросы и на фоне алкогольного опьянения возник конфликт. Первую потасовку успешно разняли охранники. Но словесная перепалка продолжилась в фойе здания. Внезапно один из участников конфликта ударил другого кулаком в голову. 46-летний мужчина упал и стукнулся головой о бетонный пол. Падение оказалось смертельным. Через 10 минут после падения пострадавший скончался», — сообщили правоохранители.

Для установления полной картины произошедшего, милиция просит свидетелей данного инцидента обратиться в милицию. По камерам видеонаблюдения видно, что поблизости находились две девушки в черных юбках, которые могут располагать ценной информацией. Сейчас мужчина, нанесший роковой удар задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть».

Напоминаем, что это уже второй случай гибели на дискотеках города за последнее время. Буквально месяц назад по похожему сценарию прошел аналогичный случай. Тогда погиб 28-летний парень.