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Хулиган в Ивье разбил две статуи Девы Марии

06.03.2017 14:42 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 6 мар – Sputnik. Сотрудники милиции задержали в Ивье (Гродненская область) хулигана, который разбил две статуи Девы Марии, сообщили Sputnik в понедельник в УВД Гродненского облисполкома.

Хулиган в Ивье разбил две статуи Девы Марии
© flickr.com/ kate mccarthy
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По информации правоохранителей, нетрезвый местный житель 1995 года рождения повредил статуи в разных частях райцентра. 

"Молодому человеку чем-то не угодили религиозные скульптуры, располагавшиеся возле частных домов. Без помощи подручных средств он их разбил и отправился домой", – сказали в УВД.

В УВД уточнили, что мужчину нашли уже на следующее утро.

В отношении молодого человека было возбуждено уголовное дело по ст. 339 Уголовного кодекса Беларуси (хулиганство).

 
Теги: Минск
 
 
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Молодому человеку, по информации милиции, чем-то не угодили статуи, установленные возле частных домов в райцентре.

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