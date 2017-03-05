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Хулиган в Ивье разбил две статуи Девы Марии
06.03.2017 14:42 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 мар – Sputnik. Сотрудники милиции задержали в Ивье (Гродненская область) хулигана, который разбил две статуи Девы Марии, сообщили Sputnik в понедельник в УВД Гродненского облисполкома.
По информации правоохранителей, нетрезвый местный житель 1995 года рождения повредил статуи в разных частях райцентра.
"Молодому человеку чем-то не угодили религиозные скульптуры, располагавшиеся возле частных домов. Без помощи подручных средств он их разбил и отправился домой", – сказали в УВД.
В УВД уточнили, что мужчину нашли уже на следующее утро.
В отношении молодого человека было возбуждено уголовное дело по ст. 339 Уголовного кодекса Беларуси (хулиганство).
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Молодому человеку, по информации милиции, чем-то не угодили статуи, установленные возле частных домов в райцентре.
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