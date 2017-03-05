МИНСК, 6 мар – Sputnik. Сотрудники милиции задержали в Ивье (Гродненская область) хулигана, который разбил две статуи Девы Марии, сообщили Sputnik в понедельник в УВД Гродненского облисполкома.

По информации правоохранителей, нетрезвый местный житель 1995 года рождения повредил статуи в разных частях райцентра.

"Молодому человеку чем-то не угодили религиозные скульптуры, располагавшиеся возле частных домов. Без помощи подручных средств он их разбил и отправился домой", – сказали в УВД.

В УВД уточнили, что мужчину нашли уже на следующее утро.

В отношении молодого человека было возбуждено уголовное дело по ст. 339 Уголовного кодекса Беларуси (хулиганство).