﻿ Гомельчанин в Могилеве с ножом забирал свой кассовый аппарат и ранил посетителей кафе. 21.by
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Гомельчанин в Могилеве с ножом забирал свой кассовый аппарат и ранил посетителей кафе

06.03.2017 15:44 — ЧП | Tut.by  
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В Могилеве гомельчанин ранил двоих посетителей кафе, когда силой забирал выкупленный ранее кассовый аппарат, пишет «СБ Беларусь Сегодня». Мужчину задержали на железнодорожном вокзале.

Житель Гомеля зашел в кафе-бар, чтобы забрать проданный ему директором кафе кассовый аппарат. 39-летний мужчина давно оплатил покупку, но его «кормили завтраками», аппарат не отдавали. Перестав верить пустым обещаниям, мужчина приехал забрать свое имущество самостоятельно.

Достав нож, гомельчанин перерезал провода аппарата. Двое мужчин, обедавших в это время в зале кафе, были очень удивлены такой агрессией и сделали ему замечание. Официантки испугались, начали кричать и попросили помешать незнакомцу уйти с «добычей».

Когда мужчины подошли к гомельчанину, тот полоснул обоих ножом, попав одному по шее, а другому — по пальцам рук, и скрылся. Когда его задерживали, при досмотре обнаружили не только кассовый аппарат, но и 0,298 грамма марихуаны.

Теперь ему грозят неприятности за угрозу в отношении лиц, выполнявших общественный долг, и за хранение наркотиков.

 
Теги: Гомель, Могилев
 
 
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Мужчину задержали на вокзале. При досмотре у него обнаружили 0,298 грамма марихуаны.

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