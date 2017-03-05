МИНСК, 6 мар – Sputnik. Избитый на дискотеке "Кому за 30" в Гродно 46-летний мужчина умер до прибытия на место происшествия бригады скорой медицинской помощи, сообщили Sputnik в Департаменте охраны МВД Беларуси.

Драка на гродненской дискотеке произошла ночью в субботу 4 марта: сначала две компании выясняли отношения на улице, но их разняли охранники. Затем, уже в фойе здания, гродненец неожиданно нанес удар в голову мужчине – тот упал, ударившись о бетонный пол, и вскоре скончался.

"Мужчина умер до прибытия бригады скорой медицинской помощи", – сказали в МВД.

Там также сообщили, что в настоящее время по факту причинения жителю областного центра телесных повреждений проводится проверка.

По данным департамента, всего сотрудники отдела охраны задержаны на дискотеке четверых неработающих мужчин – от 46 до 25 лет.

Как ранее рассказали в УВД Гродненского облисполкома, в отношении одного из задержанных правоохранители возбудили дело по ст. 147 УК Беларуси (умышленное причинение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть).