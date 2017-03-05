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В Светлогорске пятилетний мальчик самостоятельно открыл балкон и упал с третьего этажа

06.03.2017 16:42 — ЧП | Tut.by  
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О том, что под окнами 113-й малосемейки в Молодежном микрорайоне лежит ребенок, сообщили прохожие. На место немедленно прибыли скорая и милиция, пишет ranak.by.


Женщина, воспитывающая сына одна, пошла к знакомым, чтобы постирать белье — своей стиральной машины в семье нет. Она уложила сына спать, закрыла балконную дверь, а съемную ручку от нее спрятала.

Дома хозяйки не было больше часа. В это время и произошел несчастный случай: пятилетний мальчик нашел ручку, вышел на балкон и упал с третьего этажа. Ребенок остался жив. После тщательного обследования медики диагностировали перелом бедра. Мальчик находится в реанимации, состояние стабильно тяжелое.

В инспекции по делам несовершеннолетних рассказали, что ребенок состоит на учете в отделе образования как признанный находящимся в социально опасном положении из-за материальных трудностей в семье.

По факту случившегося проводится проверка.

Родители, будьте внимательны — не оставляйте детей без присмотра!

Гибель от падения с высоты, напомним, вышла на 3-е место среди причин детской смертности в Беларуси. И 90% несчастных случаев с детьми происходит по недосмотру родителей. Число подобных ЧП увеличивается, как правило, с наступлением теплой погоды.

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Мальчик находится в реанимации, состояние стабильно-тяжелое. Ребенок состоит на учете в отделе образования как признанный находящимся в социально-опасном...

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