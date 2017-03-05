МИНСК, 6 мар – Sputnik. Водитель легкового автомобиля пострадал в результате ДТП в Барановичском районе: его BMW вылетел в кювет, перевернулся и сгорел, сообщили Sputnik в УГАИ УВД Брестского облисполкома.



© Фото: УГАИ УВД Брестского облисполкома Байкер сбил девушку в Пружанах, врезался в бордюр и погиб

ДТП произошло в понедельник утром вблизи деревни Шпаковцы.

"По предварительной информации, 23-летний молодой человек на закруглении дороги не справился с управлением и съехал в кювет", – сказали в ГАИ.

В инспекции также сообщили, что машина в кювете опрокинулась и загорелась. Водитель был травмирован и доставлен в Барановичскую городскую больницу.

В настоящее время сотрудники ГАИ проводят по факту аварии проверку.