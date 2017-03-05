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BMW перевернулся и сгорел в Барановичском районе
06.03.2017 16:56 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 мар – Sputnik. Водитель легкового автомобиля пострадал в результате ДТП в Барановичском районе: его BMW вылетел в кювет, перевернулся и сгорел, сообщили Sputnik в УГАИ УВД Брестского облисполкома.
© Фото: УГАИ УВД Брестского облисполкома
ДТП произошло в понедельник утром вблизи деревни Шпаковцы.
"По предварительной информации, 23-летний молодой человек на закруглении дороги не справился с управлением и съехал в кювет", – сказали в ГАИ.
В инспекции также сообщили, что машина в кювете опрокинулась и загорелась. Водитель был травмирован и доставлен в Барановичскую городскую больницу.
В настоящее время сотрудники ГАИ проводят по факту аварии проверку.
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По информации ГАИ, авария произошла из-за того, что водитель машины на закруглении дороги не справился с управлением.
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