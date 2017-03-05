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Мальчик выпал с 3 этажа в Светлогорске

06.03.2017 17:09 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 6 мар — Sputnik. Сотрудники милиции выясняют обстоятельства падения с балкона третьего этажа пятилетнего ребенка, сообщили Sputnik в понедельник в правоохранительных органах.

Упавшего с балкона ребенка обнаружили прохожие, они вызвали скорую и милицию.

"Проверку по данному факту проводит Светлогорской РУВД", — сказали в правоохранительных органах.

Там уточнили, что, по предварительным данным, мать пятилетнего мальчика отлучилась к знакомым, ребенка уложила спать, спрятала съемную ручку от балконной двери. Но смышленый сын нашел ручку, открыл дверь, вышел на балкон и упал.

Сейчас он с переломом бедра находится в реанимации. Врачи оценивают состояние ребенка как стабильно тяжелое. 

 
Теги: Минск
 
 
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Пока мать отлучилась из дому по делам пятилетний мальчик упал с балкона третьего этаже, ребенок с переломом бедра находится в реанимации.

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