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Мальчик выпал с 3 этажа в Светлогорске
06.03.2017 17:09 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 мар — Sputnik. Сотрудники милиции выясняют обстоятельства падения с балкона третьего этажа пятилетнего ребенка, сообщили Sputnik в понедельник в правоохранительных органах.
Упавшего с балкона ребенка обнаружили прохожие, они вызвали скорую и милицию.
"Проверку по данному факту проводит Светлогорской РУВД", — сказали в правоохранительных органах.
Там уточнили, что, по предварительным данным, мать пятилетнего мальчика отлучилась к знакомым, ребенка уложила спать, спрятала съемную ручку от балконной двери. Но смышленый сын нашел ручку, открыл дверь, вышел на балкон и упал.
Сейчас он с переломом бедра находится в реанимации. Врачи оценивают состояние ребенка как стабильно тяжелое.
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Пока мать отлучилась из дому по делам пятилетний мальчик упал с балкона третьего этаже, ребенок с переломом бедра находится в реанимации.
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