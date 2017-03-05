Житель Светлогорска осужден за рассылку фотографий порнографического характера, сообщил заместитель прокурора Светлогорского района Александр Евсеенко.

Мужчина с помощью мобильного телефона рассылал знакомым женщинам изображения порнографического характера. Получательницы такие сообщения сочли оскорбительными и заявили на 38-летнего жителя Светлогорска в милицию.

Экспертиза подтвердила, что подобные изображения не соответствуют нравственным критериям, оскорбляют честь и достоинство личности. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 343 (распространение порнографических материалов с использованием глобальной сети Интернет) УК.

«Обвиняемый на суде объяснил свои действия желанием пошутить, при этом он не предполагал, что преступает закон. Суд назначил ему два года лишения свободы с отсрочкой приговора на такой же срок», — проинформировал Александр Евсеенко.