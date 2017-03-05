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Минобороны РФ подтвердило гибель контрактника в Сирии

06.03.2017 19:29 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 6 мар — Sputnik. Рядовой-контрактник Артем Горбунов погиб при отражении попытки прорыва группы террористов "Исламского государства" (запрещена в России) на позиции сирийских войск, где находились российские военные советники, сообщили в министерстве обороны РФ.

Минобороны РФ подтвердило гибель контрактника в Сирии
© AFP/ STRINGER
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Ранее ряд СМИ сообщили, что в Нижнем Новгороде в понедельник состоялись похороны 24-летнего военнослужащего Артема Горбунова, погибшего под Пальмирой.

"Рядовой контрактной службы Артем Горбунов в Сирийской Арабской Республике выполнял задачи по охране группы российских военных советников. Артем Горбунов погиб 2 марта с.г. в районе Пальмиры при отражении попытки прорыва группы боевиков ИГИЛ на позиции сирийских войск, где находились российские военные советники", — говорится в сообщении Минобороны, текст которого приводит РИА Новости.

По информации ведомства, Горбунов представлен к государственной награде посмертно.

У Горбунова остались жена и маленькая дочка.

Что касается гибели жителя Челябинской области Ивана Слышкина, информацию о которой распространили некоторые СМИ, то по учетным данным Минобороны России он действительно проходил срочную службу в Вооруженных силах РФ, после которой в 2013 году был уволен в установленном порядке в запас.

На данный момент Минобороны официально признало гибель 27 российских военнослужащих в Сирии.

 
Теги: Минск
 
 
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Военнослужащий был убит при отражении попытки прорыва группы боевиков ИГ на позиции сирийских войск, где находились военные советники.

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