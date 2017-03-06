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Солистка группы Symphorine умерла на 27-м году жизни
07.03.2017 07:47 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 мар — Sputnik. Солистка и основательница белорусской группы Symphorine Анна Дашкевич скончалась накануне в Минске в возрасте 26 лет, сообщил в социальных сетях отец певицы.
Группа "Симфорин" была основана в Минске несколько лет назад певицей Анной Дашкевич. Коллектив исполнял преимущественно каверы на известные песни в своей обработке — музыканты играли на струнных инструментах.
"Сегодня умерла во сне моя доченька Аннушка", — сообщил вечером в понедельник отец основательницы группы Константин.
О причинах трагедии родственники певицы ничего не сообщают.
Девушке в августе должно было исполниться 27 лет. В прошлом году она окончила Белорусскую государственную академию музыки.
Symphorine дважды участвовали в национальном отборе на "Евровидение" от Беларуси и в ряде других конкурсов. Одно из последних выступлений группы было на благотворительном фестивале этой зимой.
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Кавер-группа Анны Дашкевич дважды участвовала в национальном отборе на "Евровидение" и многих других конкурсах.
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