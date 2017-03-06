МИНСК, 7 мар — Sputnik. Солистка и основательница белорусской группы Symphorine Анна Дашкевич скончалась накануне в Минске в возрасте 26 лет, сообщил в социальных сетях отец певицы.

Группа "Симфорин" была основана в Минске несколько лет назад певицей Анной Дашкевич. Коллектив исполнял преимущественно каверы на известные песни в своей обработке — музыканты играли на струнных инструментах.

"Сегодня умерла во сне моя доченька Аннушка", — сообщил вечером в понедельник отец основательницы группы Константин.

О причинах трагедии родственники певицы ничего не сообщают.

Девушке в августе должно было исполниться 27 лет. В прошлом году она окончила Белорусскую государственную академию музыки.

Symphorine дважды участвовали в национальном отборе на "Евровидение" от Беларуси и в ряде других конкурсов. Одно из последних выступлений группы было на благотворительном фестивале этой зимой.