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Солистка группы Symphorine умерла на 27-м году жизни

07.03.2017 07:47 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 7 мар — Sputnik. Солистка и основательница белорусской группы Symphorine Анна Дашкевич скончалась накануне в Минске в возрасте 26 лет, сообщил в социальных сетях отец певицы.

Группа "Симфорин" была основана в Минске несколько лет назад певицей Анной Дашкевич. Коллектив исполнял преимущественно каверы на известные песни в своей обработке — музыканты играли на струнных инструментах.

"Сегодня умерла во сне моя доченька Аннушка", — сообщил вечером в понедельник отец основательницы группы Константин.

О причинах трагедии родственники певицы ничего не сообщают.

Девушке в августе должно было исполниться 27 лет. В прошлом году она окончила Белорусскую государственную академию музыки.

Symphorine дважды участвовали в национальном отборе на "Евровидение" от Беларуси и в ряде других конкурсов. Одно из последних выступлений группы было на благотворительном фестивале этой зимой.

 
Теги: Минск
 
 
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Кавер-группа Анны Дашкевич дважды участвовала в национальном отборе на "Евровидение" и многих других конкурсах.

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