МИНСК, 7 мар — Sputnik. Грузовик, перевозивший газированные напитки, врезался на внутреннем кольце МКАД в районе улицы Космонавтов в трактор, следовавший в попутном направлении, рассказали Sputnik в ГАИ Московского района.

"По предварительной информации, водитель грузовика поздно заметил двигавшийся впереди трактор, попытался уйти от столкновения, но зацепил ковш трактора. В результате трактор опрокинулся в кювет вправо, а грузовик ушел влево и врезался в разделительной ограждение. Часть бутылок, несколько сотен, как сообщили инспекторы с места происшествия, оказались на проезжей части", — рассказала старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ Московского района столицы Любовь Трепашко.

Авария, согласно предварительным данным, произошла из-за несоблюдения дистанции.

Водитель трактора с травмами был госпитализирован. Однако, по словам Трепашко, довольно быстро вернулся на место аварии к своему транспортному средству.

Непродолжительное время движение было затруднено. Инспекторы ГАИ оперативно организовали объезд места аварии. Сейчас движение нормализовано.