﻿ Грузовик с газировкой и трактор столкнулись на МКАД. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Грузовик с газировкой и трактор столкнулись на МКАД

07.03.2017 10:47 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 7 мар — Sputnik. Грузовик, перевозивший газированные напитки, врезался на внутреннем кольце МКАД в районе улицы Космонавтов в трактор, следовавший в попутном направлении, рассказали Sputnik в ГАИ Московского района.

"По предварительной информации, водитель грузовика поздно заметил двигавшийся впереди трактор, попытался уйти от столкновения, но зацепил ковш трактора. В результате трактор опрокинулся в кювет вправо, а грузовик ушел влево и врезался в разделительной ограждение. Часть бутылок, несколько сотен, как сообщили инспекторы с места происшествия, оказались на проезжей части", — рассказала старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ Московского района столицы Любовь Трепашко.

Авария, согласно предварительным данным, произошла из-за несоблюдения дистанции.

Водитель трактора с травмами был госпитализирован. Однако, по словам Трепашко, довольно быстро вернулся на место аварии к своему транспортному средству.

Непродолжительное время движение было затруднено. Инспекторы ГАИ оперативно организовали объезд места аварии. Сейчас движение нормализовано.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сотник бутылок газировки в результате столкновения высыпались на проезжую часть, трактор опрокинулся в кювет.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Солистка группы Symphorine умерла на 27-м году жизни
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика