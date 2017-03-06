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Грузовик с газировкой и трактор столкнулись на МКАД
07.03.2017 10:47 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 мар — Sputnik. Грузовик, перевозивший газированные напитки, врезался на внутреннем кольце МКАД в районе улицы Космонавтов в трактор, следовавший в попутном направлении, рассказали Sputnik в ГАИ Московского района.
"По предварительной информации, водитель грузовика поздно заметил двигавшийся впереди трактор, попытался уйти от столкновения, но зацепил ковш трактора. В результате трактор опрокинулся в кювет вправо, а грузовик ушел влево и врезался в разделительной ограждение. Часть бутылок, несколько сотен, как сообщили инспекторы с места происшествия, оказались на проезжей части", — рассказала старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ Московского района столицы Любовь Трепашко.
Авария, согласно предварительным данным, произошла из-за несоблюдения дистанции.
Водитель трактора с травмами был госпитализирован. Однако, по словам Трепашко, довольно быстро вернулся на место аварии к своему транспортному средству.
Непродолжительное время движение было затруднено. Инспекторы ГАИ оперативно организовали объезд места аварии. Сейчас движение нормализовано.
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Сотник бутылок газировки в результате столкновения высыпались на проезжую часть, трактор опрокинулся в кювет.
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