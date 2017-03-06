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На Минском море спасли провалившегося под лед мужчину - пострадавший в реанимации
Утром 7 марта в службу спасения поступил звонок о том, что в заливе Минского моря в Заславле тонет человек. Его спасли, сообщает управление МЧС по Минской области.
Информация об инциденте поступила в 07.43. Выяснилось, что мужчина находится в полынье в 20 метрах от берега. Как он туда попал — не уточняется. Вероятно, речь идет о еще одном беззаботном рыбаке.
Пострадавшего вытянули из воды с помощью лестницы-палки и спасательной веревки.
— Бригадой скорой помощи пострадавший с общим переохлаждением был доставлен в реанимационное отделение, — рассказала официальный представитель УМЧС по области Кристина Борейко.
После наступившей в Беларуси оттепели спасатели уже несколько раз
Однако многие из граждан эти просьбы игнорируют. «Мне кажется, еще можно», —
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Он находился в полынье в 20 метрах от берега. Как мужчина туда попал - не сообщается.
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