Утром 7 марта в службу спасения поступил звонок о том, что в заливе Минского моря в Заславле тонет человек. Его спасли, сообщает управление МЧС по Минской области.



Фото: пресс-служба МЧС

Информация об инциденте поступила в 07.43. Выяснилось, что мужчина находится в полынье в 20 метрах от берега. Как он туда попал — не уточняется. Вероятно, речь идет о еще одном беззаботном рыбаке.

Пострадавшего вытянули из воды с помощью лестницы-палки и спасательной веревки.

— Бригадой скорой помощи пострадавший с общим переохлаждением был доставлен в реанимационное отделение, — рассказала официальный представитель УМЧС по области Кристина Борейко.

После наступившей в Беларуси оттепели спасатели уже несколько раз предупреждали : выходить на лед крайне опасно из-за неоднородного и нестабильного льда. В такой период меняется не только его толщина, но и его структура. Подтаявший лед имеет оттенки серого, матово-белого или желтого цвета; он самый ненадежный и обрушивается без предупреждающего звука потрескивания.

Однако многие из граждан эти просьбы игнорируют. «Мне кажется, еще можно», — успокаивают себя рыбаки на минских водохранилищах. По данным на 5 марта , с начала зимы на водоемах только Минской области это увлечение привело к гибели 7 человек, еще 5 человек (не считая указанного выше случая) работникам МЧС удалось спасти.