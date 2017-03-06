﻿ На Минском море спасли провалившегося под лед мужчину - пострадавший в реанимации. 21.by
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На Минском море спасли провалившегося под лед мужчину - пострадавший в реанимации

07.03.2017 11:23 — ЧП | Tut.by  
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Утром 7 марта в службу спасения поступил звонок о том, что в заливе Минского моря в Заславле тонет человек. Его спасли, сообщает управление МЧС по Минской области.


Фото: пресс-служба МЧС

Информация об инциденте поступила в 07.43. Выяснилось, что мужчина находится в полынье в 20 метрах от берега. Как он туда попал — не уточняется. Вероятно, речь идет о еще одном беззаботном рыбаке.

Пострадавшего вытянули из воды с помощью лестницы-палки и спасательной веревки.

— Бригадой скорой помощи пострадавший с общим переохлаждением был доставлен в реанимационное отделение, — рассказала официальный представитель УМЧС по области Кристина Борейко.

После наступившей в Беларуси оттепели спасатели уже несколько раз предупреждали: выходить на лед крайне опасно из-за неоднородного и нестабильного льда. В такой период меняется не только его толщина, но и его структура. Подтаявший лед имеет оттенки серого, матово-белого или желтого цвета; он самый ненадежный и обрушивается без предупреждающего звука потрескивания.

Однако многие из граждан эти просьбы игнорируют. «Мне кажется, еще можно», — успокаивают себя рыбаки на минских водохранилищах. По данным на 5 марта, с начала зимы на водоемах только Минской области это увлечение привело к гибели 7 человек, еще 5 человек (не считая указанного выше случая) работникам МЧС удалось спасти.

 
 
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Он находился в полынье в 20 метрах от берега. Как мужчина туда попал - не сообщается.

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