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Обрыв провода парализовал движение на улице Московской в Минске
07.03.2017 14:01 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 мар – Sputnik. Обрыв контактного провода троллейбусной линии парализовал движение на части улицы Московской в Минске, передает корреспондент Sputnik.
Провод оборвался возле здания Института бизнеса и менеджмента технологий.
В настоящее время на месте происшествия работают ремонтные бригады, троллейбусы временно перестали ходить по маршруту.
По данным сервиса "Яндекс.Пробки", сейчас пробка на Московской стоит от станции метро "Институт культуры" до Музея ДОСААФ. Кроме того, машины стоят и на проспекте Независимости – от площади Независимости до съезда на Московскую.
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В настоящее время на месте происшествия работают ремонтные бригады, троллейбусы временно перестали ходить по маршруту.
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