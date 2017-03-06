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Лавина во французских Альпах накрыла группу лыжников

07.03.2017 14:33 — ЧП | Tut.by  
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Лавина, сошедшая на один из горнолыжных курортов французского департамента Савойя, накрыла несколько лыжников. Об этом сообщает Le Parisien.

Масса сошедшего с гор снега пересекла лыжную трассу Carline. «Под завалом может быть погребено большое число людей», — заявили в местной полиции. Точное число пострадавших пока не известно.

Над местом происшествия кружит вертолет жандармерии. Как отмечается, из-за сложных погодных условий трудно оценить толщину снежного покрова и заметить движение под ним выживших.

13 февраля в этом регионе также сошла лавина. Тогда погибла семья из трех человек и инструктор.

6 февраля сообщалось, что жертвами схода нескольких лавин в горных районах Афганистана и Пакистана стали более 100 человек. Самое большое число погибших было отмечено в провинции Нуристан на пакистанской границе: там под снегом оказались полностью погребены две деревни.

 
 
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"Под завалом может быть погребено большое число людей", - заявили в местной полиции. Точное число пострадавших пока не известно.

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