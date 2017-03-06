Запасы героина на сумму 160 млн рупий (свыше $ 1 млн) нелегально завезены морским путем на Шри-Ланку. Об этом пишет сегодня газета Hiru News со ссылкой на правоохранительные органы страны.

По данным управления по борьбе с незаконным наркотрафиком, накануне в пригороде Коломбо, Гранпассе, был задержан курьер с 13 кг героина и с 3 млн рупий, полученных, как считает следствие, от торговли наркотиком. По результатам допроса полиция получила данные о проведенной недавно переброске крупной партии героина в островное государство.

По мнению спецслужб Шри-Ланки, обнаружение таких крупных партий наркотиков говорит о том, что в настоящее время наркомафия пытается превратить Коломбо в транзитный пункт по переброске наркотиков в страны Европы и Азии.