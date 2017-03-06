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Браконьеры убили в зоопарке во Франции белого носорога
07.03.2017 19:14 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 мар – Sputnik. Неизвестные лица ночь во вторник в зоопарке Туари, находящемся во Франции, убили белого носорога, говорится в сообщении зоопарка.
© Sputnik. Сергей Венявский
"Злоумышленники, несмотря на все меры безопасности, проникли в парк Туари и убили одного из трех белых носорогов, чтобы завладеть его рогом", – сказано в коммюнике.
Сообщается, что браконьеры проломили внешнюю ограду зоопарка и взломали двери помещения, где содержались животные.
Был убит молодой четырехлетний носорог, которого привезли в Туари в 2015 году из зоопарка города Арнем в Нидерландах. Убитое животное принадлежало к подвиду белых носорогов, почти полностью истребленных в XIX веке.
Убитого носорога утром во вторник обнаружила сотрудница зоопарка. Сообщается, что два других животных не пострадали. Сейчас жандармерия Мант-ля-Жоли проводит расследование инцидента.
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Убитое животное принадлежало к подвиду белых носорогов, почти полностью истребленных в XIX веке.
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