МИНСК, 7 мар – Sputnik. Неизвестные лица ночь во вторник в зоопарке Туари, находящемся во Франции, убили белого носорога, говорится в сообщении зоопарка.



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"Злоумышленники, несмотря на все меры безопасности, проникли в парк Туари и убили одного из трех белых носорогов, чтобы завладеть его рогом", – сказано в коммюнике.

Сообщается, что браконьеры проломили внешнюю ограду зоопарка и взломали двери помещения, где содержались животные.

Был убит молодой четырехлетний носорог, которого привезли в Туари в 2015 году из зоопарка города Арнем в Нидерландах. Убитое животное принадлежало к подвиду белых носорогов, почти полностью истребленных в XIX веке.

Убитого носорога утром во вторник обнаружила сотрудница зоопарка. Сообщается, что два других животных не пострадали. Сейчас жандармерия Мант-ля-Жоли проводит расследование инцидента.