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Браконьеры убили в зоопарке во Франции белого носорога

07.03.2017 19:14 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 7 мар – Sputnik. Неизвестные лица ночь во вторник в зоопарке Туари, находящемся во Франции, убили белого носорога, говорится в сообщении зоопарка.

Браконьеры убили в зоопарке во Франции белого носорога
© Sputnik. Сергей Венявский
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"Злоумышленники, несмотря на все меры безопасности, проникли в парк Туари и убили одного из трех белых носорогов, чтобы завладеть его рогом", – сказано в коммюнике.

Сообщается, что браконьеры проломили внешнюю ограду зоопарка и взломали двери помещения, где содержались животные.

Был убит молодой четырехлетний носорог, которого привезли в Туари в 2015 году из зоопарка города Арнем в Нидерландах. Убитое животное принадлежало к подвиду белых носорогов, почти полностью истребленных в XIX веке.

Убитого носорога утром во вторник обнаружила сотрудница зоопарка. Сообщается, что два других животных не пострадали. Сейчас жандармерия Мант-ля-Жоли проводит расследование инцидента.

 
Теги: Минск
 
 
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Убитое животное принадлежало к подвиду белых носорогов, почти полностью истребленных в XIX веке.

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