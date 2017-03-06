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Неизвестные браконьеры убили носорога в зоопарке под Парижем

07.03.2017 20:40 — ЧП | Tut.by  
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Неизвестные преступники убили носорога в зоопарке города Туари к западу от Парижа. Об этом сообщает агентство AFP.

Инцидент произошел в ночь на вторник. Браконьеры проникли на охраняемую и оборудованную камерами видеонаблюдения территорию и добрались до строения, где содержатся носороги. После этого они убили одно из животных и отрезали рог, а затем скрылись.

Жертвой преступников стал четырехлетний носорог по кличке Винс, который поселился в Туари два года назад. Как отмечают сотрудники зоопарка, он являлся совсем молодой особью. Винс появился на свет в конце 2012 года в зоопарке в Арнеме в Нидерландах и принадлежал к подвиду южных белых носорогов, которые в XIX веке были практически полностью истреблены. В настоящее время в мире их около 20 тысяч, из них 18 тысяч — в Южной Африке. В европейских зоопарках содержится около 250 особей.

Два других белых носорога — 37-летняя Грейси и пятилетний Бруно, который прибыл в Туари вместе с Винсом, не пострадали.

Французские власти предполагают, что заказчиками браконьеров могли быть неизвестные лица из Азии или Африки, где рога носорогов высоко ценятся в традиционной медицине или ритуалах. Стоимость одного рога на черном рынке может достигать 40−50 тысяч долларов.

 
 
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Стоимость одного рога на черном рынке может достигать 40−50 тысяч долларов.

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