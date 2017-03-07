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Сноубордист из Голландии погиб под лавиной Франции
08.03.2017 15:44 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 мар — Sputnik. Гражданин Нидерландов стал жертвой схода лавины во французском департаменте Савойя, сообщает Sputnik France.
Лавина сошла в районе местечка Вальфрежюс во французском департаменте Савойя вечером в среду, 7 марта. Сообщалось, что три лыжника из Нидерландов могут находиться под снегом. В спасательной операции был задействован вертолет.
К настоящему времени спасателям удалось обнаружить тело только одного из пропавших лыжников. Поиски двух других продолжаются.
В жандармерии отметили, что трое сноубордистов собирались совершить спуск по опасной трассе, известной частыми лавинами.
Во вторник утром снежная лавина сошла также в другом горнолыжном курорте в Савойе близ местечка Тинь, однако в том инциденте никто не пострадал.
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МИНСК, 8 мар — Sputnik. Гражданин Нидерландов стал жертвой схода лавины во французском департаменте Савойя, сообщает Sputnik France. Лавина сошла в районе местечка...
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