|
Туркменских студентов ограбили в Могилеве
08.03.2017 17:06 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 мар — Sputnik. Двух иностранных студентов одного из могилевских университетов ограбили на съемной квартире, сообщила официальный представитель Ленинского РОВД Могилева Елена Симонова.
Студенты-второкурсники из Туркменистана проживают в Могилеве на съемной квартире.
"Вечером к ним зашли двое неизвестных молодых людей и открыто, под угрозой насилия, отобрали iPhone 5S. Наши сотрудники уголовного розыска уже через несколько часов сумели задержать предполагаемых преступников в том же районе Могилева, где произошло ограбление", — сообщила Симонова, ее слова привела газета
Как констатировала представительница РОВД, к тому времени грабители уже продали чужой телефон "по дешевке" и купили на вырученные деньги алкоголь.
Обидчиком оказался 21-летний ранее судимый за угон транспортного средства, состоящий на учете в уголовно-исполнительной инспекции житель Могилева.
С ним студенты познакомились в ночном клубе за день то преступления — он вызвался проводить их и узнал, где иностранные граждане снимают квартиру. Через день могилевчанин вернулся к квартире с приятелем — ранее не судимым бомжом из Мстиславля.
"Без приглашения незваные гости ворвались в квартиру, демонстративно уселись в кресла и откровенно стали осматривать обстановку, выискивая что-нибудь ценное. Затем, "разжившись" дорогим телефоном, ушли. Теперь обоим придется держать ответ за грабеж", — заключило издание.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В съемную квартиру студентов вошли неизвестные и под угрозой насилия отобрали iPhone.
|
Архив (ЧП)
Комментарии