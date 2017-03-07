МИНСК, 8 мар — Sputnik. Двух иностранных студентов одного из могилевских университетов ограбили на съемной квартире, сообщила официальный представитель Ленинского РОВД Могилева Елена Симонова.

Студенты-второкурсники из Туркменистана проживают в Могилеве на съемной квартире.

"Вечером к ним зашли двое неизвестных молодых людей и открыто, под угрозой насилия, отобрали iPhone 5S. Наши сотрудники уголовного розыска уже через несколько часов сумели задержать предполагаемых преступников в том же районе Могилева, где произошло ограбление", — сообщила Симонова, ее слова привела газета "СБ. Беларусь сегодня" .

Как констатировала представительница РОВД, к тому времени грабители уже продали чужой телефон "по дешевке" и купили на вырученные деньги алкоголь.

Обидчиком оказался 21-летний ранее судимый за угон транспортного средства, состоящий на учете в уголовно-исполнительной инспекции житель Могилева.

С ним студенты познакомились в ночном клубе за день то преступления — он вызвался проводить их и узнал, где иностранные граждане снимают квартиру. Через день могилевчанин вернулся к квартире с приятелем — ранее не судимым бомжом из Мстиславля.

"Без приглашения незваные гости ворвались в квартиру, демонстративно уселись в кресла и откровенно стали осматривать обстановку, выискивая что-нибудь ценное. Затем, "разжившись" дорогим телефоном, ушли. Теперь обоим придется держать ответ за грабеж", — заключило издание.