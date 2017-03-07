МИНСК, 8 мар — Sputnik. Выброс угля произошел в среду на шахте "Центральная" в украинском городе Торецк (бывший Дзержинск), один человек погиб, сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

Инцидент произошел днем 8 марта на 95 участке шахты "Центральная". Местные СМИ сообщали, что под выброс попали несколько шахтеров.

"Произошел выброс угля и газа. Там находилось четыре шахтера, трое успели выбежать… одного человека нашли без признаков жизни", — сказал Жебривский в эфире телеканала "112 Украина" .

Информации о погибшем, по словам Жебривского, пока нет.

Вместе с тем, глава независимого профсоюза горняков Михаил Волынец на своей странице в Fаcebook также сообщил об одной жертве. "К сожалению, в этот красивый весенний день вновь произошла трагедия на шахте… Теперь уже в Донецкой области на ш. "Центральная"… Погиб рабочий очистного забоя. Горно-спасательная служба делает все, чтобы достать тело горняка", — написал он.

Это второй смертельный случай за последнее время на украинских шахтах. Напомним, 2 марта во Львовской области на шахте номер 10 "Степная" произошел взрыв, который привел к обрушению горной породы . В результате восемь горняков погибли.