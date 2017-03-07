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Очередное ЧП на шахте в Украине: выброс угля, погиб один человек
08.03.2017 18:57 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 мар — Sputnik. Выброс угля произошел в среду на шахте "Центральная" в украинском городе Торецк (бывший Дзержинск), один человек погиб, сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.
Инцидент произошел днем 8 марта на 95 участке шахты "Центральная". Местные СМИ сообщали, что под выброс попали несколько шахтеров.
"Произошел выброс угля и газа. Там находилось четыре шахтера, трое успели выбежать… одного человека нашли без признаков жизни", — сказал Жебривский в эфире телеканала
Информации о погибшем, по словам Жебривского, пока нет.
Вместе с тем, глава независимого профсоюза горняков Михаил Волынец на своей странице в
Это второй смертельный случай за последнее время на украинских шахтах. Напомним,
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Согласно данным местных властей найдено тело одного погибшего горняка, однако независимом профсоюзе утверждают, что жертв больше.
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