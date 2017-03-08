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На севере Мексики обнаружены восемь мешков с человеческими останками

08.03.2017 23:32 — ЧП | Tut.by  
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Восемь мешков с фрагментами человеческих тел были найдены в муниципалитете Эскобедо в штате Нуэво-Леон на севере Мексики. Как сообщили представители властей, мешки были оставлены в кузове автомобиля, брошенного на тротуаре.

Эксперты-криминалисты приступили к работе с обнаруженными останками. Им предстоит установить, скольким людям они могли принадлежать. Ранее на этой неделе в штате Герреро за два дня были найдены в общей сложности 19 пластиковых мешков с останками девяти человек.

Согласно результатам последнего опроса общественного мнения, проведенного Национальным институтом статистики и географии, более 74% мексиканцев не чувствуют себя в безопасности по месту жительства. Это самый высокий показатель такого рода за последние годы. Самыми опасными городами были признаны Вильяэрмоса (штат Табаско), Чильпансинго (штат Герреро) и Экатепек (штат Мехико).

 
 
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Согласно результатам последнего опроса общественного мнения, проведенного Национальным институтом статистики и географии, более 74% мексиканцев не чувствуют себя...

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