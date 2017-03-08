﻿ Три человека едва не ушли под лед в Слепянке. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Три человека едва не ушли под лед в Слепянке

08.03.2017 20:56 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 8 мар — Sputnik. Три тонущих человека были спасены в среду в Слепянской водной системе в Минске, сообщили в Минском городском управлении МЧС.

Инцидент произошел 8 марта вечером, около 18:00.

"Поступило сообщение о тонущих людях в Слепянской водной системе (ул. Малинина)", — рассказал официальный представитель МГУ МЧС Александр Попко.

По его словам, были спасены три человека. "Два человека спасены очевидцами, один — работниками МЧС", — уточнил он.

Подробности происшествия не сообщаются. 

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В связи с установившейся теплой погодой, спасатели предупреждают об опасности выхода на лед - это может привести к трагедии.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Очередное ЧП на шахте в Украине: выброс угля, погиб один человек
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика