МИНСК, 8 мар — Sputnik. Три тонущих человека были спасены в среду в Слепянской водной системе в Минске, сообщили в Минском городском управлении МЧС.

Инцидент произошел 8 марта вечером, около 18:00.

"Поступило сообщение о тонущих людях в Слепянской водной системе (ул. Малинина)", — рассказал официальный представитель МГУ МЧС Александр Попко.

По его словам, были спасены три человека. "Два человека спасены очевидцами, один — работниками МЧС", — уточнил он.

Подробности происшествия не сообщаются.