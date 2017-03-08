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Три человека едва не ушли под лед в Слепянке
08.03.2017 20:56 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 мар — Sputnik. Три тонущих человека были спасены в среду в Слепянской водной системе в Минске, сообщили в Минском городском управлении МЧС.
Инцидент произошел 8 марта вечером, около 18:00.
"Поступило сообщение о тонущих людях в Слепянской водной системе (ул. Малинина)", — рассказал официальный представитель МГУ МЧС Александр Попко.
По его словам, были спасены три человека. "Два человека спасены очевидцами, один — работниками МЧС", — уточнил он.
Подробности происшествия не сообщаются.
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В связи с установившейся теплой погодой, спасатели предупреждают об опасности выхода на лед - это может привести к трагедии.
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