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Пожар в детском доме в Гватемале: 19 погибших

09.03.2017 00:42 — ЧП | Tut.by  
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По меньшей мере 19 человек погибли в результате пожара в детском реабилитационном центре в 25 километрах от столицы Гватемалы. Еще 25 человек получили ожоги и травмы, сообщают пожарные.


Фото: Reuters

Пока неизвестно, что стало причиной пожара. Однако один из офицеров полиции сказал, что он начался после того, как были подожжены матрасы.

В центре содержатся подростки в возрасте до 18 лет, которые испытывали жестокое обращение в семье, были оставлены без присмотра или стали жертвами торговли людьми.

Накануне в приюте вспыхнул бунт, после которого 60 детей сбежали. Они пожаловались на жестокое обращение и плохие условия содержания в центре.


Фото: Reuters

В происходящее была вынуждена вмешаться полиция. Прозвучали предположения, что подростки в реабилитационном центре могли подвергаться сексуальному насилию.

Выживших после пожара детей перевезли в безопасное место. Около центра собрались их встревоженные родственники.

По некоторым данным, реабилитационный центр рассчитан на 400 человек, но там находилось гораздо больше детей.

 
 
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По некоторым данным, реабилитационный центр рассчитан на 400 человек, но там находилось гораздо больше детей.

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