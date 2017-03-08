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При пожаре в общежитии в Новополоцке пострадала 2-летняя девочка

09.03.2017 08:38 — ЧП | Tut.by  
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В Новополоцке ночью 9 марта произошел пожар в одном из общежитий, сообщает МЧС.

В общем коридоре на пятом этаже 5-этажного здания общежития загорелся диван. Пострадала девочка 2015 года рождения. Ее госпитализировали с отравлением продуктами горения.

Причину пожара устанавливают.

 
 
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В общем коридоре на пятом этаже 5-этажного здания общежития загорелся диван.

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