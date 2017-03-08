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При пожаре в общежитии в Новополоцке пострадала 2-летняя девочка
В Новополоцке ночью 9 марта произошел пожар в одном из общежитий,
В общем коридоре на пятом этаже 5-этажного здания общежития загорелся диван. Пострадала девочка 2015 года рождения. Ее госпитализировали с отравлением продуктами горения.
Причину пожара устанавливают.
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В общем коридоре на пятом этаже 5-этажного здания общежития загорелся диван.
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Архив (ЧП)
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