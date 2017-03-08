В Новополоцке ночью 9 марта произошел пожар в одном из общежитий, сообщает МЧС.

В общем коридоре на пятом этаже 5-этажного здания общежития загорелся диван. Пострадала девочка 2015 года рождения. Ее госпитализировали с отравлением продуктами горения.

Причину пожара устанавливают.