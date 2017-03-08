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Ребенок пострадал в результате пожара в общежитии в Новополоцке
09.03.2017 08:54 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 мар — Sputnik. Двухлетняя девочка пострадала в результате пожара в общежитии в Новополоцке, сообщили Sputnik в Витебском областном управлении МЧС.
Инцидент произошел в ночь на четверг, 9 марта. По информации спасателей, загорелся диван в общем коридоре на пятом этаже новополоцкого общежития.
"Поступило сообщение о госпитализации с отравлением продуктами горения девочки 2015 года рождения", — рассказали в МЧС.
Причина происшествия, как следует из
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Спасатели выясняют причину возгорания дивана в общем коридоре на пятом этаже пятиэтажного здания.
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