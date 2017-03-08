МИНСК, 9 мар — Sputnik. Двухлетняя девочка пострадала в результате пожара в общежитии в Новополоцке, сообщили Sputnik в Витебском областном управлении МЧС.

Инцидент произошел в ночь на четверг, 9 марта. По информации спасателей, загорелся диван в общем коридоре на пятом этаже новополоцкого общежития.

"Поступило сообщение о госпитализации с отравлением продуктами горения девочки 2015 года рождения", — рассказали в МЧС.

Причина происшествия, как следует из оперативной сводки областного МЧС , устанавливается.