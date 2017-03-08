МИНСК, 9 мар — Sputnik. Двадцать один подросток погиб в результате пожара в центре реабилитации жертв домашнего насилия в Гватемале, сообщает РИА Новости со ссылкой на руководство госпиталя Roosevelt в столице страны.

Трагедия произошла накануне, 8 марта. Местные СМИ писали, что перед пожаром из реабилитационного центра сбежали порядка 60 подростков. Дети были недовольны жестоким обращением и плохим питанием. В знак протеста взбунтовавшиеся подростки поджигали свои матрасы, что и могло спровоцировать ЧП. Данной версии придерживается и гватемальская прокуратура.

Ранее сообщалось, что жертвами пожара стали 19 человек. Еще двое несовершеннолетних скончались в госпитале позднее от полученных ожогов. По данным врачей, пострадали 39 человек.

"Некоторым сделаны операции, другие находятся на аппаратах искусственного дыхания", — рассказал директор больницы San Juan de Dios Хуан Антонио Вильеда.

Власти Гватемалы объявили три дня национального траура в вязи с гибелью детей.