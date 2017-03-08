МИНСК, 9 мар — Sputnik. Машина "Скорой помощи" в Минске врезалась в два дерева и столб в четверг утром, сообщила Sputnik официальный представитель ГАИ Фрунзенского района Алена Волчек.

Инцидент со "скорой" произошел в четверг около 4:50 утра. Как рассказала представитель ГАИ, медики возвращались из командировки.

"Когда они ехали по проспекту Пушкина во второй полосе, 42-летний водитель, по предварительной версии, уснул за рулем", — поделилась подробностями Волчек.

В результате автомобиль "скорой" ударился о бордюр, вылетел с дороги, зацепил поочередно два дерева и в итоге врезался в столб.



© Фото: ГАИ Фрунзенского района Минска ДТП в Минске с участием скорой

Два врача в возрасте 69 и 54 лет в результате аварии получили травмы различной степени тяжести, их доставили в больницу. Еще один медик и сам водитель травм во время ДТП не получили.