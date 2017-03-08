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Три подруги до смерти забили пенсионерку в Добруше

09.03.2017 09:51 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 9 мар — Sputnik. Сотрудники милиции задержали трех жительниц Добруша, которые подозреваются нанесении тяжких телесных повреждений пенсионерке, которую нашли мертвой 8 марта, сообщили в МВД.

Три подруги до смерти забили пенсионерку в Добруше
© Фото: официальный представитель МГУ МЧС Александр Попко
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В Добруше рано утром 8 марта во дворе своего дома со следами побоев было обнаружено тело пенсионерки 1959 года рождения.

"Предварительно установлено, что ее 7 марта в 20:00 в ссоре, находясь в пьяном состоянии, избили три неработающие местные жительницы, которые задержаны", — сообщили Sputnik в четверг в МВД.

Там уточнили, что по заключению судебно-медицинской экспертизы смерть наступила от черепно-мозговой травмы.

Это не единственное тяжкое преступления, которое было зафиксировано в минувшую среду в стране.

Кровавая драма на почве ревности разыгралась в деревне Заболотье Дзержинского района. Как сообщали в МВД, утром 8 марта в 7:50 во дворе дома 48-летней женщины с ножевыми ранениями грудной клетки обнаружен труп ее 37-летнего сожителя. "Предварительно установлено, что его в 00:30 в ссоре из ревности убил бывший муж хозяйки, неработающий местный житель, который задержан", — сказали в МВД.

 
Теги: Минск
 
 
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Еще одна кровавая драма на почве ревности в женский праздник разыгралась под Дзержинском, мужчина убил молодого любовника свой бывшей жены.

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