МИНСК, 9 мар — Sputnik. Сотрудники милиции задержали трех жительниц Добруша, которые подозреваются нанесении тяжких телесных повреждений пенсионерке, которую нашли мертвой 8 марта, сообщили в МВД.

В Добруше рано утром 8 марта во дворе своего дома со следами побоев было обнаружено тело пенсионерки 1959 года рождения.

"Предварительно установлено, что ее 7 марта в 20:00 в ссоре, находясь в пьяном состоянии, избили три неработающие местные жительницы, которые задержаны", — сообщили Sputnik в четверг в МВД.

Там уточнили, что по заключению судебно-медицинской экспертизы смерть наступила от черепно-мозговой травмы.

Это не единственное тяжкое преступления, которое было зафиксировано в минувшую среду в стране.

Кровавая драма на почве ревности разыгралась в деревне Заболотье Дзержинского района. Как сообщали в МВД, утром 8 марта в 7:50 во дворе дома 48-летней женщины с ножевыми ранениями грудной клетки обнаружен труп ее 37-летнего сожителя. "Предварительно установлено, что его в 00:30 в ссоре из ревности убил бывший муж хозяйки, неработающий местный житель, который задержан", — сказали в МВД.