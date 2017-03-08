Вечером 8 марта прохожие сообщили спасателям о тонущих людях в Степянской водной системе. Оказалось, рыбаки. Подробности сообщает Управление МЧС по Минску.



Фото: пресс-служба МЧС

До прибытия МЧС на место очевидцы спасли и передали медикам двоих мужчин, которые провалились под лед в 40 метрах от берега. Глубина в этом месте составляет около 4 метров.

Позже спасатели вытащили со льда еще одного рыбака, который находился в 50 метрах от берега.

Двое из пострадавших были госпитализированы с переохлаждением, третий отпущен домой.

Напомним, накануне — 7 марта — сотрудники МЧС спасли еще одного самонадеянного рыбака на Минском море у Заславля. С переохлаждением его доставили в реанимацию.

После наступившей в Беларуси оттепели спасатели уже несколько раз предупреждали : выходить на лед крайне опасно из-за неоднородного и нестабильного льда. В такой период меняется не только его толщина, но и структура. Подтаявший лед имеет оттенки серого, матово-белого или желтого цвета; он самый ненадежный и обрушивается без предупреждающего звука потрескивания. Однако многие из граждан эти просьбы игнорируют. «Мне кажется, еще можно», — успокаивают себя рыбаки на минских водохранилищах. По данным на 5 марта , с начала зимы на водоемах только Минской области это увлечение привело к гибели 7 человек, еще 5 человек (не считая указанных выше случаев по четырем гражданам) работникам МЧС удалось спасти.