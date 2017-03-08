﻿ Директор "Домановичи-Агро" из Калинковичей задержан за хищение мяса. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Директор "Домановичи-Агро" из Калинковичей задержан за хищение мяса

09.03.2017 10:13 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 9 мар — Sputnik. Следствие возбудило уголовное дело о хищении продукции предприятия "Домановичи-Агро" в Калинковичском районе, сообщили в Следственном комитете.

Дело ведет следственное управление УСК по Гомельской области, следствие обратилось к гражданам за помощью.

"По подозрению в совершении преступления задержаны директор "Домановичи-Агро" и руководитель одного из предприятий Минской области", — сообщила Sputnik в четверг официальный представитель УСК по Гродненской области Мария Кривоногова.

По ее словам, предварительно установлено, что с сентября 2015 года по декабрь 2016 года директор "Домановичи-Агро" по предварительному сговору с руководителем субъекта хозяйствования Минской области, путем составления фиктивных документов на отгрузку крупного рогатого скота, мяса, продукции собственного производства, совершил с ним хищение имущества предприятия на сумму свыше 1 300 000 деноминированных рублей.

Кривоногова уточнила, что похищенная продукция реализовывалась в Беларуси и России. Задержанным предъявлено обвинение в совершении хищения в особо крупном размере путем злоупотребления служебными полномочиями (ч. 4 ст. 210) Уголовного кодекса Беларуси, к ним применена мера пресечения в виде заключения под стражу, сказала собеседница агентства.

В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по выявлению иных эпизодов противоправной деятельности фигурантов уголовного дела, сказала Кривоногова.

По ее словам, сотрудники следственного управления обращаются к гражданам, обладающих значимой для следствия информацией, с просьбой сообщить ее по телефонам: (8-0232) 70-46-11, (8029) 505-89-93. Конфиденциальность гарантируется.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Подельником подозреваемого является руководитель одного из предприятий Минской области. В деле фигурирует сумма около 650 тысяч долларов.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
На Степянке спасли провалившихся под лед рыбаков
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика