МИНСК, 9 мар — Sputnik. Следствие возбудило уголовное дело о хищении продукции предприятия "Домановичи-Агро" в Калинковичском районе, сообщили в Следственном комитете.

Дело ведет следственное управление УСК по Гомельской области, следствие обратилось к гражданам за помощью.

"По подозрению в совершении преступления задержаны директор "Домановичи-Агро" и руководитель одного из предприятий Минской области", — сообщила Sputnik в четверг официальный представитель УСК по Гродненской области Мария Кривоногова.

По ее словам, предварительно установлено, что с сентября 2015 года по декабрь 2016 года директор "Домановичи-Агро" по предварительному сговору с руководителем субъекта хозяйствования Минской области, путем составления фиктивных документов на отгрузку крупного рогатого скота, мяса, продукции собственного производства, совершил с ним хищение имущества предприятия на сумму свыше 1 300 000 деноминированных рублей.

Кривоногова уточнила, что похищенная продукция реализовывалась в Беларуси и России. Задержанным предъявлено обвинение в совершении хищения в особо крупном размере путем злоупотребления служебными полномочиями (ч. 4 ст. 210) Уголовного кодекса Беларуси, к ним применена мера пресечения в виде заключения под стражу, сказала собеседница агентства.

В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по выявлению иных эпизодов противоправной деятельности фигурантов уголовного дела, сказала Кривоногова.

По ее словам, сотрудники следственного управления обращаются к гражданам, обладающих значимой для следствия информацией, с просьбой сообщить ее по телефонам: (8-0232) 70-46-11, (8029) 505-89-93. Конфиденциальность гарантируется.