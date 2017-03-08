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Трое рыбаков провалились под лед на Чижовском водохранилище

09.03.2017 10:51 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 9 мар — Sputnik. Трое рыбаков провалились под лед на Чижовском водохранилище, две из них госпитализированы с диагнозом "переохлаждение", сообщили в МЧС Беларуси.

Инцидент произошел накануне, 8 марта. Около 18:00 прохожие сообщили спасателям о тонущих в людях в Слепянской водной системе со стороны улицы Малинина. К месту вызова были направлены подразделения МЧС.

"До прибытия спасателей, очевидцами были спасены и переданы бригадам скорой медицинской помощи двое мужчин (рыбаки)", — говорится в сообщении МЧС.

Отмечается, что пострадавшие находились примерно в сорока метрах от берега, глубина водоема в тех местах около четырех метров.

"Прибывшим подразделением МЧС со льда был спасен еще один мужчина, который находился на расстоянии 50 метров от берега", — сказали в МЧС, добавив, что рыбак в госпитализации не нуждался и был отпущен домой.

В МЧС напомнили, что на реках и водоемах наблюдается разрушение и интенсивное таяние ледяного покрова. Ранее в связи с этим по Минску и Минской области был введен официальный запрет о выходе на лед.

 
Теги: Минск
 
 
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МИНСК, 9 мар — Sputnik. Трое рыбаков провалились под лед на Чижовском водохранилище, две из них госпитализированы с диагнозом "переохлаждение", сообщили в МЧС...

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