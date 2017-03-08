Очередная, третья за последние несколько недель, серьезная драка произошла около ночного клуба по улице Ожешко областного центра. Все произошло 8 марта ближе к 5 часам утра. Пьяные 27 и 22-летние молодые люди повздорили, сообщает пресс-служба УВД Гродненского облисполкома.



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Конфликтная ситуация быстро переросла в драку. После нескольких ударов парень постарше оказался на земле. С тяжкими телесными повреждениями он был доставлен в больницу.

Милиция напоминает, что за последнее время — это третий случай причинения тяжких телесных повреждений на дискотеках областного центра. Предыдущие два, к сожалению, закончились смертью . В этот раз потерпевшему повезло больше. Однако травмы в этом случае и в тех, что закончились гибелью, очень схожи.

Подозреваемый задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжких телесных повреждений».