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В Гродно снова драка на дискотеке: пострадавший с серьезными травмами находится в больнице
Очередная, третья за последние несколько недель, серьезная драка произошла около ночного клуба по улице Ожешко областного центра. Все произошло 8 марта ближе к 5 часам утра. Пьяные 27 и 22-летние молодые люди повздорили,
Конфликтная ситуация быстро переросла в драку. После нескольких ударов парень постарше оказался на земле. С тяжкими телесными повреждениями он был доставлен в больницу.
Милиция напоминает, что за последнее время — это третий случай причинения тяжких телесных повреждений на дискотеках областного центра. Предыдущие два, к сожалению,
Подозреваемый задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжких телесных повреждений».
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Очередная, третья за последние несколько недель, серьезная драка произошла около ночного клуба по улице Ожешко областного центра. Все произошло 8 марта ближе к 5...
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