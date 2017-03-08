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Двое врачей пострадали в ДТП со "скорой"

09.03.2017 12:00 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 9 мар — Sputnik. Машина скорой помощи попала в дорожно-транспортное происшествие, из-за чего двое врачей были госпитализированы, сообщили Sputnik в ГАИ Фрунзенского района столицы.

Двое врачей пострадали в ДТП со "скорой"
© Фото: МЧС Беларуси
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Авария произошла ранним утром в четверг — около 4:50 на проспекте Пушкина "скорая" наехала на бордюр, выехала с дороги, столкнулась с двумя деревьями и врезалась в столб.

Как сообщила Sputnik представитель ГАИ Алена Волчек, в результате ДТП двое сидящих сзади врачей были доставлены в больницы. Одному медику 69 лет, второму — 54 года.

Водитель и сидевший спереди врач не пострадали.

По предварительной информации районного ГАИ, 42-летний водитель "скорой" попросту заснул за рулем — бригада возвращалась из командировки.

 
Теги: Минск
 
 
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Машина скорой помощи столкнулась с двумя деревьями и врезалась в столб ранним утром в Минске.

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