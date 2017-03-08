﻿ Обещал взорвать дом. В Лоеве милиционеры обнаружили у пенсионера склад боеприпасов. 21.by
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Обещал взорвать дом. В Лоеве милиционеры обнаружили у пенсионера склад боеприпасов

09.03.2017 12:12 — ЧП | Tut.by  
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В Лоевский РОВД поступило сообщение о семейном скандале между пенсионером и его пасынком. Прибыв на место, сотрудники милиции выяснили, что пожилой лоевчанин во время конфликта обещал взорвать дом. Правоохранители решили проверить его слова. Оказалось, угрозы были не беспочвенны.


— В хозяйственной постройке на территории домовладения обнаружена 50-миллиметровая минометная мина времен Великой Отечественной войны. В жилом доме — 39 патронов 7,62 мм, запал от гранаты и 58 строительных патронов. Со слов хозяина, военное добро он собирал в лесу, когда ходил за грибами и ягодами, — рассказал подробности официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.


Территория возле дома была оцеплена. Саперы войсковой части 5525 изучив состояние мины и запала к гранате, приняли решение уничтожить их в карьере в 30 км от Лоева. Патроны направлены на баллистическую экспертизу, после которой станет ясно, являются ли они боеприпасами.

 
 
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В Лоевский РОВД поступило сообщение о семейном скандале между пенсионером и его пасынком. Прибыв на место, сотрудники милиции выяснили, что пожилой лоевчанин во...

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