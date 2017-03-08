МИНСК, 9 мар — Sputnik. Мировой суд в четверг на 1,5 года лишил водительских прав и оштрафовал на 30 тысяч рублей жену актера Николая Караченцова за вождение в нетрезвом виде, сообщает РИА Новости .

Алкоголь в крови женщины нашли после ДТП, которое произошло в Щелковском районе Подмосковья. Автомобиль "Тойота", за рулем которого находилась супруга актера Людмила Поргина, столкнулся с "Газелью". По предварительной информации, "Тойота" не пропустила автомобиль, который следовал по главной дороге. В результате ДТП Николай Караченцов получил ЧМТ и был госпитализирован в одну из клиник Подмосковья, а после переведен в НИИ им. Склифосовского в Москве.

"Мировой судья признал Людмилу Поргину виновной по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ "Управление транспортным средством в состоянии опьянения, не повлекшее уголовного деяния", — сказала пресс-секретарь.

Актер был госпитализирован в конце февраля после ДТП с двумя машинами в Щелковском районе Подмосковья. По стечению обстоятельств, авария с Караченцовым произошла в тот же день, что и 12 лет назад. В ночь на 28 февраля 2005 года автомобиль, которым управлял актер, врезался в столб на Мичуринском проспекте в Москве. В результате ДТП Караченцов получил тяжелейшую черепно-мозговую травму.