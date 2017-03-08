МИНСК, 9 мар — Sputnik. Уголовное дело за хулиганство возбуждено в отношении двух минских школьников, которые повредили пять автомобилей, сообщили в Следственном комитете.

Первомайским районным отделом СК расследуется уголовное дело по статье "Хулиганство" в отношении двух 16-летних подростков, которые после распития спиртного пошли фотографироваться на чужих припаркованных автомобилях.

"Два школьника подозреваются в повреждении пяти автомобилей ради фото", — сообщил Sputnik в четверг официальный представитель УСК по Минску Алексей Климович.

По его словам, 4 марта один из подозреваемых пригласил к себе в гости двух друзей. "Находясь в квартире, школьники употребили спиртное, которое заранее приобрели в одном из магазинов. Около 4 часов утра они решили выйти на улицу, чтобы пофотографироваться", — сказал Климович.

Установлено, что двое из подростков садились на капоты, о потом стали ходить по машинам, третий подросток фотографировал происходящее.

Владельцам автомобилей был причинен ущерб на сумму около двух тысяч рублей, уточнил собеседник агентства.

Он также особо подчеркнул, что родители подростков, проявив безразличие, не беспокоились о том, где находятся их дети после 23 часов.

В данной связи УСК по Минску в очередной раз обратилось к родителям с просьбой уделять больше внимания своим детям. "Ведь даже за безобидную, по мнению подростков, шалость может наступить уголовная ответственность", — подчеркнул он.