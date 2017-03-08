МИНСК, 9 мар – Sputnik. Милиция сообщила об очередной драке на ночной дискотеке в Гродно, потерпевший находится в больнице с тяжелыми тесными повреждениями.

"В Гродно третий раз за последние четыре недели произошла драка с серьезными последствиями возле места проведения дискотек", – сообщил Sputnik в четверг официальный представитель УВД Гродненского облисполкома Ярослав Василевский.

По его словам, 8 марта около 5 утра между двумя пьяными посетителями дискотеки возник конфликт.

"Все произошло, как по сценарию, по которому разыгрались две другие драки на гродненских дискотеках – наносятся несколько ударов, один из которых является фатальным. Человек подает и получает перелом затылочной кости черепа", – сказал собеседник агентства.

По его словам, все три драки на дискотеках устроили люди в нетрезвом состоянии.

Пять часов под забором

Василевский напомнил, что первый из упомянутых случаев произошел около четырех недель назад. Тогда, по его словам, между двумя пьяными компаниями произошел конфликт и одному из участников был нанесен внезапный удар, от которого он упал и ударился головой об асфальт. "Его поняли и он, шатаясь, пошел в направлении частного сектора. Там он упал возле забора и пять часов пролежал на улице, пока его не обнаружили местные жители", – сказал представитель УВД.

По словам Василевского, в результате, кроме ЧМТ, пострадавший получил обморожение и скончался в больнице. В отношении задержанного по подозрению в причинении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть, было возбуждено уголовное дело.

Кому за 30

В ночь на субботу 4 марта на ночной дискотеке между двумя пьяными компаниями разгорелся конфликт. Сначала драка произошла на крыльце заведения, где отдыхали гродненцы "кому за 30". Охранники быстро разняли потасовку, однако спустя некоторое время ссора продолжилась в фойе.

Получивший удар 46-летний житель Гродно упал на пол и ударился головой. Мужчина умер до приезда скорой помощи. Задержан 34-летний гродненец, который нанес гродненцу удар кулаком в голову.

На дискотеку, как на ринг

В связи с данными случаями милиция обратилась к жителям Гродно с настоятельной просьбой не устраивать на дискотеках драк.

"Хочется попросить отдыхающих в ночных клубах не нарушать порядок. Ведь дискотеки – это место для танцев, а не на боксерский ринг. А наряд милиции для обеспечения порядка за каждый угол поставить невозможно", – сказал Василевский, отметив, что в любой ситуации необходимо избегать рукоприкладства.