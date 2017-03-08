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Револьвер и более 120 патронов нашли таможенники Бреста у россиянина
09.03.2017 13:41 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 мар – Sputnik. Сотрудники Брестской таможни обнаружили у гражданина Российской Федерации револьвер и 124 патрона, сообщили Sputnik в четверг в таможне.
© Фото: Брестская таможня
Мужчина ехал в Беларусь через ПП "Варшавский мост" из Германии.
"В чемодане с вещами россиянина был обнаружен револьвер Smith&Wesson Combat Second со встроенным стволом и серийным номером на корпусе", – сказали в таможне.
Там также сообщили, что при себе мужчина имел 124 патрона к данному пистолету.
В отношении россиянина Брестской таможней было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 333-1 Уголовного кодекса Беларуси, в настоящее время он задержан.
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В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, в настоящее время он помещен под стражу.
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