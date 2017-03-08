МИНСК, 9 мар – Sputnik. Сотрудники Брестской таможни обнаружили у гражданина Российской Федерации револьвер и 124 патрона, сообщили Sputnik в четверг в таможне.



© Фото: Брестская таможня Фуру с 300 кг гашиша задержали таможенники в ПП "Козловичи"

Мужчина ехал в Беларусь через ПП "Варшавский мост" из Германии.

"В чемодане с вещами россиянина был обнаружен револьвер Smith&Wesson Combat Second со встроенным стволом и серийным номером на корпусе", – сказали в таможне.

Там также сообщили, что при себе мужчина имел 124 патрона к данному пистолету.

В отношении россиянина Брестской таможней было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 333-1 Уголовного кодекса Беларуси, в настоящее время он задержан.