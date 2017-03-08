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СК: школьник погиб на футбольном стадионе под Солигорском

09.03.2017 14:22 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 9 мар — Sputnik. Солигорский РОСК устанавливает обстоятельства гибели несовершеннолетнего на футбольном стадионе Краснослободской средней школы в Солигорском районе, сообщили в Следственном комитете.

Днем 8 марта поступило сообщение от диспетчера скорой медицинской помощи о смертельном травмировании несовершеннолетнего жителя Солигорского района.

"В ходе разбирательства следствием предварительно установлено, что компания подростков играла с мячом на стадионе Краснослободской средней школы в Солигорском районе. Со слов очевидцев происшествие имело место в результате падения на 12-летнего мальчика металлических футбольных ворот, на которых он повис и раскачал их. От полученных травм несовершеннолетний скончался", — сообщила Sputnik в четверг официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

По ее словам, Солигорским районным отделом Следственного комитета проводится доследственная проверка по факту смерти мальчика.

"В рамках проверки назначена судебно-медицинская экспертиза по причине смерти. Зафиксированы показания молодых людей, ставших очевидцами трагедии. Проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", — сказала представитель УСК.

 
Теги: Минск
 
 
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Со слов очевидцев, смерть 12-летненго мальчика наступила в результате падения металлических футбольных ворот, на которых он повис и раскачал их.

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